صندوق النقد: تحسن دعم المواد الغذائية في مصر بحذف غير…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 08:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أكد صندوق النقد الدولي تحسن الدعم المواد الغذائية عن طريق إزالة الأفراد غير المؤهلين والحفاظ على النمو الصفري لإجمالي عدد المستفيدين، مشيرًا إلى أن مصر وسعت نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، وزادت متوسط المدفوعات الشهرية بنسبة 45% منذ السنة المالية 2022/2023 .

وأضاف صندوق النقد في تقريره عن المراجعة الثالثة لمصر ، أن السجل الاجتماعي يحتوي على معلومات مفصلة عن 11 مليون أسرة، والتي يمكن تقييم أهليتها لبرامج التحويلات النقدية بمجرد ظهور نتائج المسح الجديد لدخل الأسرة.

ونوه إلى وجود لجنة توجيهية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشرف على توحيد برامج الدعم الاجتماعي المختلفة ، لتحسين كفاءة البرنامج من خلال دمج قواعد البيانات والمعلومات المختلفة التي تديرها حاليا الوزارات المختلفة.

وأوضح صندوق النقد أنه قد تم الموافقة على قانون جديد للتضامن الاجتماعي والتحويلات النقدية، يهدف إلى توحيد برامج التحويلات النقدية في إطار تكافل وكرامة، من قبل مجلس الشيوخ المصري في مارس 2024 وسيتم عرضه على مجلس النواب.