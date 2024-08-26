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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 4.6% في النصف الأول من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 05:16 مساءً - العربية نت _ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول الشؤون الاقتصادية، أن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي مرتفعة هذا العام، ففي النصف الأول من العام نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%.
وقال بوتين: “يواصل الاقتصاد الروسي، مثل العام الماضي، النمو بوتيرة جيدة وعالية، ووفقاً للتقديرات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام بنسبة 4.6%، وازداد الناتج الصناعي بنسبة 4.4%”.
وأشار بوتين إلى أن سقف الصناعات التحويلية قد ارتفع، حيث بلغ النمو في هذا المجال 8% على مدى 6 أشهر، وفقا لوكالة “تاس”.
يذكر أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2024، بحسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الإنفاق العسكري على هجومه في أوكرانيا قد وصل إلى مستويات غير مستدامة.
وقام الكرملين بعسكرة الاقتصاد الروسي بشكل كبير مذ أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022 حيث ساعدت النفقات الضخمة في تعزيز النمو وتخفيف وطأة العقوبات الغربية.
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية “روستات” إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 5.4% في الربع الأول من 2024، وفق وكالة “فرانس برس”.
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