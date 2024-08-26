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انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة..…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة..… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 12:14 مساءً - استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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وقال الوزير إن اللقاء أكد على أن مصر والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المثمر والبناء في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن اللقاء أكد أيضا على أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والأمريكي على حد سواء.

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وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء أكد على أهمية الاتفاقيات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في زيادة معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

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واستعرض الوزير والسفيرة الأمريكية محاور اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة، والتي ستعقد بواشنطن خلال يومي 4، 5 سبتمبر المقبل، وتتضمن عقد لقاءات بين الجانبين على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال، حيث سيتضمن اليوم الأول عقد لقاء بين ممثلي الحكومتين لمتابعة تنفيذ مخرجات الجولة الأولى من اللجنة وعرض المستجدات الاقتصادية في مصر وحوافز الاستثمار والتحديات التي تواجهها الشركات، وكذا فرص ومجالات الاستثمار في مصر.

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بينما سيركز اليوم الثاني على مواءمة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يتماشى مع القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.

ومن جانبها أكدت السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبيئة، مشيرة إلى اهتمام السفارة الأمريكية بالقاهرة بالاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة وحرصها على تحقيق النتائج المرجوة من هذا الاجتماع الهام.

حضر اللقاء السفير د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكريستوفر رايكر الوزير المفوض للشؤون الزراعية والسيدة إليزابيث ستراتون مسؤول الشؤون التجارية والاستثمارية وآيرن كول نائب الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية إلى جانب محمد يوسف والسيدة هبة الجمل بإدارة الترويج بهيئة الاستثمار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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