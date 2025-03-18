هل يعيش أكرم حسني قصة حب جديدة؟.. الفنان يجيب رد الفنان أكرم حسني على الشائعات التي تنتشر عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دخوله في علاقة حب جديدة.وقال أك إقرأ المزيد

رد الفنان أكرم حسني على الشائعات التي تنتشر عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دخوله في علاقة حب جديدة.

وقال أكرم حسني خلال لقائه في برنامج "حبر سري": "أنا مبسلمش دماغي للسوشيال ميديا لأن وارد يتكتب عليا 100 إشاعة ووراد يتكتب معلومات غلط".

وتابع متحدثا عن إشاعة أنه يعيش علاقة حب، وقال: "أنا طول الوقت في علاقة حب أنا بحب أولادي وبحب شغلي مين اللي قال إن أنا مش في علاقة حب، ولو موجود بشكل رسمي هعلن دا مش هتكسف يعني".

وخلال اللقاء رفض أكرم حسني التعليق على اتهامه بالتسبب في طلاق جيني والشاعر أمير طعيمة.

وقال أكرم حسني: "أنا بعتبر الحياة الخاصة ملك الطرفين، وأي حاجة تخص صديقي وطليقته تخصهم، وإقحام اسمي في أي حاجة زي دي معنديش رد عليه، ومحبش أتكلم فيه".

وتابع أكرم حسني: "الحاجات اللي زي دي حاجات تخص بيوت، ربنا يستر بيوتنا وأعراضنا وفي ربنا".

يذكر أن أكرم حسني يشارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن"، الذي يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.