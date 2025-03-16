اليوم.. قصور الثقافة تطلق ”ملتقى الطور للإنشاد الديني” ضمن احتفالات ليالي رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - تنطلق اليوم الأحد في التاسعة مساء فعاليات ملتقى الطور للإنشاد الديني، على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.

ينفذ الملتقى بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويهدف إلى تسليط الضوء على تراث الإنشاد الديني، وإحياء القوالب الفنية الأصيلة للتواشيح والابتهالات، التي تعبّر عن الروحانيات الرمضانية، من خلال تقديم عروض فنية مميزة بمشاركة فرق الإنشاد من عدة محافظات.

ويفتتح الملتقى بعرض لفرقة الإنشاد الديني والتراث الصوفي بالنمسا الأقصرية، وفي اليوم التالي عرض لفرقة البحيرة للإنشاد الديني، ويوم الثلاثاء 18 رمضان عرض لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، ويوم الأربعاء 19 رمضان عرض لفرقة الشيخ العربي للإنشاد الديني، وتختتم يوم الخميس 20 رمضان بعرض لفرقة سوهاج للإنشاد الديني.

الملتقى تنفذ فعالياته من خلال الإدارة العامة للموسيقى، برئاسة د. وليد الشهاوي، الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة جنوب سيناء، بإشراف منيرة فتحي.

ويعد الملتقى تجربة إبداعية متميزة تسعى إلى تقديم وجبة فنية ثرية لجمهور سيناء، عبر إحياء فنون الإنشاد الديني بمختلف أشكالها، وتعزيز دور الثقافة في ترسيخ القيم الروحانية والتواصل مع الموروث الفني الذي يجسد روح الشهر الكريم.