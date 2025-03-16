البيت الفني للمسرح يواصل نجاحاته في “هل هلالك” بأوبريت “الليلة الكبيرة”و يستعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:35 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة في رمضان تحت شعار “من المدفع للسحور.. احتفالات الثقافة نور”، و ضمن فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج “هل هلالك” الذي يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، شارك البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، في الليلة الثامنة من البرنامج بعرض " الليلة الكبيرة" وسط إقبال جماهيري كبير على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

العرض الشهير “أوبريت الليلة الكبيرة”، من تأليف الشاعر صلاح جاهين وألحان الموسيقار سيد مكاوي، لاقى تفاعلًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية، ليؤكد نجاحه المستمر كأحد العروض التراثية المميزة في المسرح المصري. ومن المقرر أن يستمر عرضه حتى نهاية برنامج “هل هلالك”.

يقول الدكتور أسامة محمد علي، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، بأن الأوبريت لم يقتصر على عروضه داخل المسرح، بل تم تقديمه في عدد من الأماكن، حيث عُرض يومي 27 و28 فبراير في نادي هليوبوليس مجانًا للأعضاء، كما قُدِّم في قاعة صلاح جاهين التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية يومي 6 و13 مارس، وفي نادي نيو جيزة يوم 14 مارس، ومول العرب بمدينة 6 أكتوبر يوم 15 مارس.

وأضاف أن الأوبريت سيواصل جولاته خارج المسرح خلال الشهر الكريم، حيث سيُعرض يوم 21 مارس في مول العرب - فرع طنطا، ليعود مجددًا إلى القاهرة يوم 28 مارس في نادي دجلة بالمعادي، مع استمرار تقديم جميع العروض مجانًا للأعضاء و الرواد.