نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن البوسترات الدعائية لمسلسل "العتاولة 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت التحضيرات للموسم الثاني من المسلسل المرتقب "العتاولة 2" تأخذ منحى أكثر تشويقًا، حيث كشف المخرج أحمد خالد موسى عن البوسترات الدعائية الرسمية لأبطال العمل، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بموسم دراما رمضان 2025.

ويعد الجزء الثاني من "العتاولة" استكمالًا للنجاح الذي حققه الجزء الأول، حيث يواصل المسلسل تقديم حبكة درامية مليئة بالإثارة والصراعات، في ظل رؤية إخراجية متميزة لـ أحمد خالد موسى، المعروف بأسلوبه البصري الفريد وقدرته على تقديم أعمال تحبس الأنفاس.

وينتظر الجمهور تفاصيل أكثر عن العمل، خاصة بعد تصاعد الترقب عقب الكشف البوسترات الدعائية، التي سلطت الضوء على شخصيات المسلسل، لتزيد من حالة التشويق والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي حول الشقيقان خضر ونصار اللذان ورثا مهنة السرقة وفتح الخزائن عن والدهما وبسبب ذلك يتورطان في العديد من المشاكل والأزمات.

تضم قائمة أبطال مسلسل "العتاولة 2"، كلًا من أحمد السقا، زينة، صلاح عبد الله، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، ثراء جبيل، ميمي جمال، وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال، والإخراج لـ أحمد خالد موسى، ومن المتوقع أن يكون واحدًا من أقوى الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة.

بطال مسلسل العتاولة الجزء الأول

وشارك الجزء الأول من مسلسل العتاولة فى ماراثون رمضان الماضي: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

العتاولة 2 (1)

العتاولة 2 (2)

العتاولة 2 (3)

العتاولة 2 (4)

العتاولة 2 (5)

العتاولة 2 (6)

العتاولة 2 (7)

العتاولة 2 (8)

العتاولة 2 (9)

العتاولة 2 (10)

العتاولة 2 (11)

العتاولة 2 (12)

العتاولة 2 (13)

العتاولة 2 (14)