نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم 'سيكو سيكو' بطولة عصام عمر وطه دسوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الفنان عصام عمر من تصوير فيلمه الجديد "سيكو سيكو" الذي يشاركه بطولته الفنان طه دسوقي، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم سيكو سيكو منذ ساعات البوستر الترويجي الأول له، ويظهر به خالد الصاوي ضيف شرف خلال الأحداث.

ومن المقرر عرض فيلم سيكو سيكو في موسم عيد الفطر المقبل، والفيلم يضم بطولة عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي.

قصة فيلم سيكو سيكو

سيكو سيكو، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل مفاجآت عديدة، ويجسد عصام عمر خلاله شخصية شاب يعمل في شركة شحن، فيما يظهر طه دسوقي بدور Gamer.

ابطال فيلم سيكو سيكو

والفيلم من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

أحدث أعمال عصام عمر

يواصل عصام حاليًا تصوير مسلسله الجديد نص الشعب اسمه محمد، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، مكون من 15 حلقة، ويضم رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

اخر اعمال عصام عمر

وكان اخر اعمال عصام عمر هو فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، والذي يُعرض في السينمات، والفيلم من بطولة عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، والعمل من تأليف خالد منصور ومحمد الحسيني ومن إخراج خالد منصور ومن إنتاج محمد حفظي.