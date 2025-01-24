جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في معرض القاهرة الدولي للكتاب يتميز بالإصدارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 11:32 صباحاً - يشارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الدورة الـ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة من الإصدارات النادرة التي شملت كتبًا تراثية وحديثة لاقت إقبالًا كبيرًا من الزوار.

ويعرض الجناح مجموعة من الكتب التي تغطي مجالات متعددة في الفكر الإسلامي، ومن أبرز هذه الإصدارات: "موسوعة بصائر ذوي التمييز" التي تتكون من ٦ أجزاء، و"فقه بناء الدول"، و"موسوعة صحيح البخاري" التي تضم ١١ جزءًا، "مقاصد الشريعة"، و"موسوعة الفقه الإسلامي" التي تتكون من ٤٨ جزءًا، و"موسوعة الفتاوى الإسلامية" التي تضم ٢٠ مجلدًا، و"موسوعة سبل الهدى والرشاد" التي تتكون من ١٣ جزءًا. وكتاب " ما ينصرف وما لا ينصرف"، وكتاب "المحتسب" في شواذ القراءات لابن جني، وكتاب " المقتضب في النحو" للمبرد، وكتاب "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار"، وكتاب "كشف المحجوب" في التصوف للهجويري.

وتعتبر هذه الإصدارات التراثية والحديثة من أهم المصادر التي تسهم في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، إذ تمثل نافذة للقراء على تاريخ الفكر الإسلامي وتطوراته عبر العصور. تتضمن هذه الكتب بحوثًا ودراسات معمقة حول فقه الشريعة، والأصول، وعلم الحديث؛ ما يوفر قاعدة معرفية راسخة للباحثين وطلاب العلم.

كما تسهم الكتب التراثية في الحفاظ على الهوية الإسلامية وتعميق الفهم الصحيح للتراث الإسلامي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من تاريخ الأمة.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذه الإصدارات تأتي في إطار جهود الوزارة لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة ومواكبة العصر في مجال الفقه والمعرفة، وقال: "حرصنا على تقديم مصادر علمية فكرية عالية الجودة تسهم في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة".

وأضاف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: من المتوقع حدوث الإقبال الكبير على جناح المجلس ثقة من الجمهور في جودة محتوى الإصدارات التي نقدمها، ونفخر بتقديم هذه الكتب التي تعد مرجعًا مهمًا للباحثين والقراء.