انت الأن تتابع خبر صور أثناء ترحيله…بعد أيام من خروجه ترحيل كروان مشاكل للسجن مرة اخر لتنفيذ حكم بالحبس ٦ شهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المحامي محمود السمري، المحامي بالنقض، إن أمام كروان مشاكل فرصة أخيرة، وهي الاعتراض على قرار الاستئناف الصادر اليوم من محكمة استئناف الجرائم الاقتصادية، والذي قضى بحبس كروان مشاكل سنة وتغريمه 100 ألف جنيه.

وأكد أن المحكمة قررت معاقبة كروان بسبب سنه، رغم وجوده في نفس القضية التي تحاكم فيها شريكته أنجي حمادي، وقررت المحكمة تبرئته لأن كروان لم يحضر جلسة النطق بالحكم.

قررت محكمة الجرائم الاقتصادية، الحكم على سماح مصطفى الشهيرة بـ«إنجي حمادة»، ومروان مشاكل المتهمين بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكل منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

وقال محامي الدفاع عن أنجي حمادة، المعروفة إعلامياً ببطلة فيديو المطبخ، إن موكلته ليس لها أي علاقة بنشر الفيديو وفقاً لتحقيقات النيابة العامة، وأن الجريمة لم تقع عندما تم ارتكاب الفعل.

وإنما بنشر الفيديو، وبما أنها زوجته عرفيًا بحسب التحقيقات فمن حقها ذلك. ويمكنها أن تفعل ما تشاء مع زوجها، لكن ليس له الحق في التقاط الصور ونشر الفيديو للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المتهمة أنجي حمادة في فيديو المطبخ وهي ترتدي ملابس مكشوفة، برفقة كروان مشاكل الذي كان عارياً من الأعلى. وهذا الأخير هو من نشر الفيديو وهو من يستحق العقاب.

لحظة ترحيل البلوجر كروان مشاكل

وننشر لكم لحظة ترحيل البلوجر كروان مشاكل بعد أن قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حبسه 6 أشهر بتهمة الفجور ونشر فيديوهات خادشة للحياء مع المذيعة إنجي حمادة.

وقالت محامية كروان مشاكل إنها استأنفت الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على الفجور.

أيدت محكمة الاستئناف للجرائم الاقتصادية الحكم بالسجن لمدة عام على كروان مشاكل بتهمة نشر مقاطع فيديو غير لائقة وفرضت عليه غرامة قدرها 100 ألف جنيه.

وقد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار تيك توك كراون مشكيل، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور وانتهاك القيم الاجتماعية، ونشر فيديوهات مخلة بالآداب والتحريض على أفعال منافية للآداب.

وتلقت إدارة المباحث عدة بلاغات بشأن الواقعة موجهة إلى النيابة العامة، تتهم فيها صاحبة صفحة “كراون مشاكل” المعروفة أيضًا بالإعلامية أنجي حمادة، بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور وتخالف قيم المجتمع.

و الفيديوهات التي ينشرها “كروان مشاكل” على الصفحة التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج للرذيلة وتحرض على الفسق والفجور وتخالف قيم المجتمع المصري.

اعترافات إنجي حمادة

واعترفت إنجي حمادة بممارسة أنشطة إجرامية بهدف زيادة مشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما اعترفت بشراء وقت اعلاني على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء أنشطتها وعلاقاتها السابقة المتعلقة بتلك الأنشطة.