نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا الصباح يحتفي بذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في ذكرى وفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمر اليوم ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة التي رحلت عن عالمنا عام 2015 عن عمر ناهز 83 عامًا أثر أزمة صحية مفاجأة تاركه أرثًا فنيًا تجاوز 100 عمل متنوع قدمته على مدار نحو سبعة عقود

وعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، تقريرًا عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في ذكرى وفاتها.

مسيرة فاتن حمامة الفنية:

وذكر التقرير: بدأت مسيرة فاتن حمامة وهي طفلة صغيرة بدور في فيلم «يوم سعيد»، مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عندما اختارها المخرج محمد كريم بعد فوزها في مسابقة لملكات جمال الأطفال.

وأضاف التقرير، أن فاتن حمامة ولدت في الـ17 من مايو عام 1931 في السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وكان والدها موظفًا في وزارة التربية والتعليم شجعها على احتراف الفن منذ طفولتها حيث أنتقل بأسرتها إلى القاهرة عام 1946 لتبدأ دراسة التمثيل بمعهد الفنون المسرحية ومنه انطلقت إلى مسيرة فنية حافلة.

وأوضح التقرير، أن فاتن حمامة قدمت العديد من الأفلام المهمة منها الأستاذة فاطمة، نهر الحب، دعاء الكروان، امبراطورية ميم، الباب المفتوح كما قدمت أثنين من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزيون هما ضمير أبله حكمت ووجه القمر الذي كان أخر أعمالها الفنية عام 2000