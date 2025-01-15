انت الأن تتابع خبر والده رفض التمثيل وخناقته مع سهير البابلي انتهت بالزواج.. مقتطفات في ذكرى ميلاد الراحل أحمد خليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد خليل الذي ولد يوم 15 يناير 1941، بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة،

كان أحمد خليل يهوى التمثيل منذ صغره، ولكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل؛ لرغبته في أن يصبح مهندساً، وبعد أن تخرج خليل من الثانوية العامة ضغط على والده لدخول معهد السينما، ووافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دون علم والده دخل قسم التمثيل؛ لعشقه الكبير للتمثيل، ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع والده بموهبته؛ ليوافق على إكمال مشواره في التمثيل.

تخرج أحمد خليل في معهد السينما سنة 1965. والتحق بعدها بمسرح الجيب، ومن مسرحياته خادم سيدين وياسين وبهية، حب تحت الحراسة.

وسافر في السبعينات إلى الخليج؛ لوجود موجة كبيرة من الإنتاج التليفزيوني؛ مما اضطره إلى الابتعاد عن العمل في السينما المصرية، ولكنه شارك في أعمال متميزة، منها سليمان الحلبي، وقام بدور «الجنرال الفرنسي كليبر»، وهو من إخراج عباس أرناؤوط، وتأليف محفوظ عبد الرحمن.

وبعد ذلك عاد أحمد خليل بكل قوة إلى التمثيل في التليفزيون المصري.