نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. من هو الفنان جمال سليمان! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان جمال سليمان تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما أعلن عن عودته مجددًا إلى بلاده سوريا، وذلك بعد غياب 13 عاما، بسبب نظام بشار الأسد.

مولد الفنان جمال سليمان

ولد في حي باب سريجة بالعاصمة دمشق لعائلة مكونة من تسعة أشقاء، عمل في طفولته بأكثر من مهنة من بينها الحدادة والنجارة والديكور وفي مغسلة سيارات وفي الطباعة وهو في سن السابعة حتى في أيام العيد بناءًا على طلب والده، اعتقادًا منه بأن العمل سيجعله رجلًا، وفي سن الرابعة عشرة اتجهت ميوله نحو المسرح ومارس العمل فيه كممثل هاوٍ، ثم انتسب إلى نقابة الفنانيين السوريين عام 1981 وتم فصله عام 2015 بقرار نقيب الفنانين زهير رمضان وإحالته لمجلس تأديب، في يونيو 2017 تعرض لآلام حادة دخل على إثرها إلى مستشفى شتورا وبعد الفحوصات تبين أن بحصة في الكلية هي السبب وبقي ليلتها في المشفى لإجراء عمل جراحي بسيط وخرج في اليوم التالي لم يمارس أي عمل سياسي.

و أعلن معارضته للنظام السوري وتأييده للمعارضة عام 2011 بعد أن كان أحد المؤيدين للرئيس بشار الأسد، عندما كان له مشروع إصلاحي أول ولايته عام 2000 قائلًا بأنه لو مشى في هذا البرنامج لدخل التاريخ السوري من أوسع أبوابه، إلا أنه فشل بذلك لأنه لم يستطيع تزيين الرتوش في النظام القديم، ولم يتمكن من إزالته في الوقت نفسه”.

ومنذ اندلاع الأزمة، انحاز بعض الفنانين لها، إلا أن الكثيرين ظلّوا متمسكين بالنظام، عن هؤلاء قائلًا “أنه ليس ضدّ الفنان الذي يقف مع النظام، ولكنه ضدّ الانتهازيين” ورد على اتهامه بالخيانة والشراكة في سفك الدم، من قبل نقيب الفنانين السوريين لدى النظام “هذا الشيء لا أحترمه على الإطلاق، هناك فنانون لا يعتبرونها ثورة أساسًا، هم يقولون إنها احتجاجات تمّ اقتصاصها”.

و غادر بعدها سوريا إلى مصر بعد تهديدات طالته هو وعائلته انضم بعدها للائتلاف السوري للمعارضة انسحب منها لاحقًا وبدأ يقدم نفسه كمعارض مستقل لا ينتمي لأي حزب

و تزوج من الممثلة السورية وفاء موصللي لكنهما انفصلا بعد ثماني سنوات تزوج من الإعلامية قمر عمرايا ولم يدم الزواج سوى أربعة وعشرين ساعة، في العام 2003 تزوج من رنا محمد سلمان ابنة وزير الإعلام السوري السابق ولديه ابن واحد اسمه «محمد» عام 2009.