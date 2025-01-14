نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر جمال سليمان للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان جمال سليمان تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بجث، وذلك بعدما أعلن عن عودته مجددًا إلى بلاده سوريا، وذلك بعد غياب 13 عاما، بسبب نظام بشار الأسد.

وشارك جمال سليمان فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق: في الطيارة بعد 13 سنة متجهين إلى دمشق، زمان والله اشتقنا يا شام.

جمال سليمان

آخر أعمال جمال سليمان

وكان آخر أعمال جمال سليمان هو مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم، والذي عُرض في موسم دراما رمضان قبل الماضي 2023.

تفاصيل مسلسل "عملة نادرة"

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي، وضم العمل جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، مريم الخشت، أحمد فهيم، محمد فهيم، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.