حنان مطاوع تروج لمسلسها الجديد "صفحة بيضا"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة حنان مطاوع لأحدث أعمالها الدرامية، والتي تحمل اسم "صفحة بيضا"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشة قناة "ON" ومنصة "واتش ات"، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشرت حنان مطاوع البوستر الرسمي للمسلسل، كاشفة من خلاله عن اسم شخصيتها في العمل، معلقة:" ضي حسن العلايلي، اللهم بارك".

منشور حنان مطاوع

قصة مسلسل "صفحة بيضا"



وتدور أحداث مسلسل "صفحة بيضا" في إطار إجتماعي درامي وتشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لإتهامات تجبرها علي الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها امام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.



ابطال مسلسل “صفحة بيضا”



وجاء مسلسل "صفحة بيضا" من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.