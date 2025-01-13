مي كساب تكشف تفاصيل مشاركتها في موسم رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الفنانة مي كساب عن مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2025 من خلال عمل درامي جديد، مؤكدة أن الدور الذي ستقدمه سيكون مختلفًا ومميزًا عما قدمته من قبل.

وفي تصريحات صحفي، قالت مي: “بقالي كام سنة ماضية مع المنتجة مها سليم، واتفقنا على مسلسل في رمضان 15 حلقة، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر".

وأشارت إلى أن العمل يضم كوكبة من النجوم، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، مشيرة إلى أن التصوير بدأ بالفعل في أجواء مليئة بالحماس والتعاون بين فريق العمل.



كما يُذكر أن مي كساب تألقت في عدد من الأعمال الرمضانية السابقة والتي كان منها مسلسل "العتاولة"، حيث استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بأدوارها التي تجمع بين البساطة والعمق، مما جعلها واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية.

أبطال وصناع مسلسل العتاولة



ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.



الجمهور يترقب تفاصيل العمل الجديد، وسط توقعات بأن يكون إضافة قوية لمسيرتها الفنية.