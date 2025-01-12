شاهد.. تامر عاشور يروج لحفله مع إليسا في قطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 10:30 صباحاً - روج الفنان تامر عاشور، لحفله الغنائي مع الفنانة إليسا، المرتقب في قطر، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام.

ونشر تامر عاشور، بوستر الحفل، وعلق قائلًا: «جمهوري الحبيب في قطر في انتظاركم يوم ٢٣ يناير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات».

كشف تامر عاشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم “ياه”، والمقرر طرحه يوم 15 يناير الجاري عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية. الألبوم يضم 12 أغنية تحمل أسماء مثل: “حبيبي القديم”، “غيبة الحبايب”، “دراما”، “مكرهتوش”، “مرتحناش”، “الله يحنن”، و”حبك رزق”.

وتعاون تامر عاشور في ألبومه مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، مثل الشعراء عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وعمرو المصري، والملحنين محمد مدين، محمدي، وعمرو الشاذلي، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم.