"آية عبد الرؤوف تعود بقوة بأغنيتها الجديدة 'بنحت في الصخر': رسالة أمل وصمود"

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أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الفنانة الصاعدة آية عبد الرؤوف تعزيز مكانتها على الساحة الفنية بإصدار أغنيتها الجديدة "بنحت في الصخر"، التي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب.

الأغنية تحمل طابعًا دراميًا مؤثرًا يعكس التحديات التي يواجهها الإنسان في الحياة، وتُبرز قوة الإرادة والصبر كوسيلة لتجاوز المصاعب.

كلمات ملهمة وأداء عاطفي

الأغنية من كلمات محمد جابر، الذي استطاع ببراعة نسج كلمات تحمل رسالة عميقة عن الكفاح والتمسك بالأمل رغم الألم، حيث تقول الكلمات:

"بنحت في الصخر وبصبر نفسي بقول أيام، هتعدي أكيد بالطول والعرض، بس أنا لو روحت لآخر الأرض، ولا هنسى ولا هينفعني هروب."

هذا النص الشعري يعكس صراعًا داخليًا ممتزجًا بإصرار على المضي قدمًا، ما أضفى على الأغنية طابعًا إنسانيًا قريبًا من الجمهور.

لحن وتوزيع يجسدان القوة

اللحن الذي صاغه كامل الجندي جاء متماشيًا مع طبيعة الكلمات العاطفية، حيث استخدم الجندي نغمات درامية عميقة تلامس الروح وتدعم الحالة الشعورية للأغنية. أما التوزيع الموسيقي الذي تولاه يوسف حسين، فقد أضفى أبعادًا حديثة على العمل من خلال استخدام أدوات موسيقية متنوعة تعزز من قوة الرسالة.

إنتاج بصري يكمّل الأغنية

تم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو ليريكس من إخراج محمد كشك، الذي اعتمد على صور بسيطة ولكنها معبرة، حيث ركز على إيصال روح الأغنية باستخدام ألوان متباينة ومؤثرات بصرية تعكس المعاناة والكفاح.

تفاعل الجمهور

منذ إطلاق الأغنية، حققت مشاهدات ملحوظة على يوتيوب، وتفاعل الجمهور معها بشكل إيجابي، حيث أشاد الكثيرون بالكلمات المؤثرة وأداء آية الصادق. وعبّر المتابعون في التعليقات عن تقديرهم للأغنية ووصفوها بأنها "رسالة لكل شخص يعاني ويبحث عن الأمل".

"بنحت في الصخر" ليست مجرد أغنية عادية، بل هي تجربة فنية جديدة تعكس تطور آية عبد الرؤوف كفنانة تسعى لتقديم أعمال تعبر عن واقع الجمهور وتلمس قلوبهم. يُذكر أن الأغنية متاحة الآن للاستماع عبر مختلف المنصات الرقمية.