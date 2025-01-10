نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مازال في قلبي”.. ريهام عبد الغفور تعبر عن حزنها وتدعو لوالدها عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها على إنستجرام صورة مؤثرة لها مع والدها الراحل، الفنان أشرف عبد الغفور، والتي تم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأرفقت ريهام الصورة برسالة مليئة بالحزن والدعاء، حيث كتبت: “اللهم بلغ دعائي وسلامي لأبي، اللهم أخبره أنني أدعو له في كل لحظة، وأنه مازال في قلبي”.

وأضافت: “اللهم اغفر له، وأسقِه من كوثر الجنة، وعطر قبره برائحة الفردوس الأعلى.

أسألكم الفاتحة والدعاء”.

منشور الفنانة ريهام عبد الغفور

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “ظلم المصاطب”، الذي يشاركها في بطولته إياد نصار وفتحى عبد الوهاب، وهو من إخراج هاني خليفة.

آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور

أما آخر أعمالها كان مسلسل “رشيد” الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته تمامًا ويؤدي إلى دخوله السجن.

شارك في البطولة إلى جانب ريهام عبد الغفور كل من محمد ممدوح، تامر نبيل، خالد كمال، صلاح عبد الله، ونهلة سلامة، كما ظهرت كل من هالة صدقي وانتصار كضيفتي شرف.