إصابة الفنان هشام عباس بالتهاب في الحنجرة

تعرض النجم هشام عباس لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، واضطر للاعتذار عن حفله في دار الأوبرا المصرية المقامة لتكريم الفنان الراحل أحمد الحجار.

قال هشام عباس: "الحمد لله على كل شيء، أعاني من التهاب حاد في الحنجرة نتيجة تعرضي لبرد شديد بعد إحياء حفلتين في ليلة رأس السنة، بعدها ابتدا صوتي يروح ذهبت إلى الطبيب الذي أكد ضرورة التزامي بالراحة التامة لمدة 20 يومًا بدون كلام، وحتى إذا صوتي تحسن يجب إتمام المدة للتأكد من سلامة الأحبال الصوتية"، حسب تصريحاته لموقع صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف هشام عباس: مريت بتجربة مماثلة في الماضي، ولكن هذه المرة كان الوضع أكثر شدة بسبب البرد القارس والكحة الشديدة التي تعرضت لها ورغم كل ذلك، الحمد لله على كل حال.

يذكر أن حفل تكريم أحمد الحجار، من المقرر أن يقام في الأحد على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية،