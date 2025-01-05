يواصل هشام ماجد وشيكو التحضيرات الخاصة بمسرحيتهما الجديدة التي تحمل اسم "البقاء للأصيع"، المُقرر تقديمها على مسرح محمد العلي، في البوليفارد سيتي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الحالية من موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمدة 5 أيام متواصلة، وتحديداً من يوم 12 إلى 16 من يناير الجاري.
يُشارك في بطولة المسرحية بجانب هشام ماجد وشيكو كل من: مي كساب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار، وتدور أحداثها حول انطلاق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة تصلح للحياة، بعدما شحت موارد الأرض، فتواجه البعثة قوانين وعادات غريبة، تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام ماجد وشيكو في بعثة فضائية بمسرحية البقاء للأصيع في موسم الرياض يواصل هشام ماجد وشيكو التحضيرات الخاصة بمسرحيتهما الجديدة التي تحمل اسم البقاء للأصيع المقرر تقديمها على م إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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