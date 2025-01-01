لحظة خروج وزير الثقافة من عزاء أحمد عدوية

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت مراسم عزاء الفنان الشعبي أحمد عدوية في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، حيث تواجد نجله، الفنان محمد عدوية، لاستقبال المعزين.

وكان الفنان أحمد عدوية قد وافته المنية مساء الأحد الماضي، وتم تشييع جنازته من مسجد حسين صدقي بالمعادي، لينقل جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في منطقة السيدة عائشة.

وخرج منذ قليل وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بعد أداءه واجب العزاء فى الفنان الشعبي الراحل أحمد عدوية.

أحمد عدوية

أحمد عدوية، رمز من رموز الغناء الشعبي في مصر والعالم العربي، عُرف بأغنيات لا تُنسى مثل "بنت السلطان" و"يا بنت الحلال". بصوته الفريد وأسلوبه المميز، نجح في بناء مدرسة غنائية خاصة امتزجت فيها الأصالة بالعفوية. ترك أثرًا كبيرًا في الساحة الموسيقية، وأصبح نموذجًا يحتذى به لجيل كامل من المطربين.