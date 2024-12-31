وفاة إحسان القلعاوي.. نجمة الأدوار المميزة ورائدة الإذاعة المصرية بروفايل

القاهرة - محمد ابراهيم -

في حياة فنية امتدت لعقود، أثرت الفنانة الكبيرة إحسان القلعاوي الساحة الفنية المصرية بأعمالها التي لا تُنسى، قبل أن ترحل عن عالمنا في عام 2018 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دُفنت في مقابر المسلمين هناك، تاركة وراءها إرثًا فنيًا استثنائيًا.

ويبرز جريدة وموقع دوت الخليج عن أبرز المحطات الفنية لـ إحسان القلعاوي

نشأة فنية في بيت الإبداع

إحسان القلعاوي لم تكن غريبة على الفن منذ نعومة أظافرها؛ فقد وُلدت في بيت يعشق الإبداع. هي ابنة الفنان القدير عبد الحليم القلعاوي وشقيقة الفنان المعروف محمود القلعاوي.

ترعرعت في بيئة فنية خالصة ساهمت في تشكيل وجدانها ودفعها لدخول عالم الفن بقوة. هذا المثل، "ابن الوز عوام"، تجسد في مسيرتها، حيث أثبتت نفسها كممثلة موهوبة تحمل على عاتقها إرث عائلتها الفني.

بداية مشرقة من الميكروفون إلى الشاشة

حصلت إحسان على ليسانس الآداب في اللغة الفرنسية، إلى جانب تخرجها في معهد الفنون المسرحية. بدأت حياتها المهنية في الإذاعة خلال خمسينيات القرن الماضي، واشتهرت بشخصية "خالتي بمبة" في برنامج "ربات البيوت"، الذي جذب آذان المستمعين وساهم في ترسيخ مكانتها كمبدعة في المجال الإذاعي. من بين أدوارها الإذاعية البارزة كانت شخصية "زنوبة" في مسلسل "عودة الروح"، و"عزيزة" في المسلسل الإذاعي الشهير "عائلة مرزوق أفندي".

أدوار مميزة في التلفزيون والسينما

لم يكن التلفزيون أقل حظًا من موهبة إحسان القلعاوي، حيث قدمت العديد من الأدوار اللافتة، مثل دورها في مسلسل "هارب من الأيام"، الذي نالت عنه تكريمًا من التلفزيون المصري، ومسلسل "قضية نسب" مع الفنانة عبلة كامل، بالإضافة إلى آخر أعمالها التليفزيونية، "هيما: أيام الضحك والدموع".

على الشاشة الكبيرة، أضافت إحسان بصمتها الخاصة في أفلام مثل "ليلة سقوط بغداد"، "رحلة مشبوهة"، و"لست قاتلًا "ساعدتها ملامحها وموهبتها الفريدة على أداء أدوار الزوجة غير المرغوب فيها، والحماة القاسية، والأم الصلبة، وهي أدوار أظهرت براعتها في تقديم شخصيات واقعية تترك أثرًا لدى المشاهد.

حياة عائلية وفنية متوازنة

بعيدًا عن الأضواء، كانت إحسان القلعاوي زوجة للسيناريست محمد أبو يوسف، وأمًا لثلاث بنات: مايسة، وإيناس، ومنال. نجحت في التوازن بين حياتها الأسرية ومسيرتها الفنية الطويلة، مما جعلها نموذجًا ملهمًا للعديد من النساء في الوسط الفني.

رحيل بصمت، ولكن بذكريات لا تُنسى

في عام 2018، رحلت إحسان القلعاوي عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات. رغم رحيلها، تبقى أعمالها شاهدة على إبداعها، لتظل واحدة من علامات الفن المصري التي لا تُنسى.