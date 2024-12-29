نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 يناير.. عرض فيلم الدشاش لـ محمد سعد في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد سعد عبر حسابة علي موقع فيسبوك، عن موعد عرض فيلمه الجديد الدشاش بالسينمات السعودية ومختلف الدول العربية.

موعد عرض فيلم الدشاش لـ محمد سعد في السينمات

وشارك سعد فيديو برومو الفيلم، وعلق: انتظروا فيلم الدشاش يوم 1 يناير بالسينمات المصرية، ويوم 9 يناير فى السعودية والإمارات والكويت وجميع الدول العربية.

الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش

سبق، أطلقت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد التي تحمل اسم «معلمة» للمطرب إسلام شيندي، شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلقة: «دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة، أغنية معلمة، غناء إسلام شيندي من فيلم الدشاش، انتظرونا في جميع دور العرض يوم 1 يناير في مصر و9 يناير بجميع الدول العربية».

قصة فيلم الدشاش

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

أخر اعمال محمد سعد

وكان اخر اعمال محمد سعد هي مسرحية علي بابا، التي عرضت ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، ودارت الأحداث حول شخصية علي مرسيدس، الذي يعمل ميكانيكي سيارات، ومعروف بأمانته، لكنه يتعرض لاختبار عن مدى أمانته، بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا، ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه، خصوصًا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي.

و أيضا شارك في فيلم محمد حسين، الذي عرض في 2019، وشارك في بطولته الراحل سمير صبري، مي سليم، فريال يوسف، ويزو، ونبيل عيسى، وكان من إخراج محمد علي، كما قدم محمد سعد فيلم الكنز 2 في نفس العام، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفه، وكان من بطولة محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أحمد حاتم، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، عبدالعزيز مخيون، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد صيام، أحمد مالك، هاني عادل، محي إسماعيل، عباس أبوالحسن.