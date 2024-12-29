انت الأن تتابع خبر ناصيف زيتون يغوص بمعنى فكرة "السلام".. وهذا ما طلبه من الجمهور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقال ناصيف: "أنا في الحقيقة مستغرب من آخر منشور نزلته، مش لأنني صرت فيلسوف، لكن لأنه صار لي فترة بفكر في كل القصص التي صارت حولنا. لاحظت أن كلمة "ارقد في سلام" أصبحت مرتبطة بشكل أساسي بالبشر بعد وفاتهم، وكأن العيش بسلام أصبح أمراً صعباً خلال حياتنا. ثمة ناس يجدون سلامهم في فنجان شاي، أو عند غروب الشمس أو مع العائلة والأحباء. وآخرون يجدون السلام في التسامح والعدالة واحترام الآخرين. الحياة تمضي بسرعة، وصار همنا أن نتمنى أبسط الأشياء لعيش حياتنا. مرات يعيش الإنسان سنة واحدة وبتمنى أنه يظل عايش بسلام. وأنا عم أفكر في شيء، وأريدكم تكونوا جزءاً منه، لأن السلام هو ثقافة لا تتحقق إلا مع الناس من حولنا، هو طريقة تفكير وحب للحياة، لأن الحياة قصيرة، يمكن نترجم السلام من خلال فكرة أو أغنية أو حتى مشروع، لكن حان الوقت لنتفكر في كيفية إعادة السلام. أريد منكم أن تشاركوني اللحظات التي تجدون فيها السلام، سواء كانت بصور، فيديوهات أو حتى عبر الجلوس بجانبي. خليكم مع السلام".

وأرفق الفيديو بتعليق طالب به الجمهور مشاركته أفكارهم حول السلام، وكتب: "شو يعني السلام لإلكن؟ لحظة، فكرة، أو شعور؟