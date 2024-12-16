إسعاد يونس وأحمد السعدني.. نجوم الفن يودعون القبطان

القاهرة - محمد ابراهيم - ورحل عن عالمنا صباح اليوم النجم نبيل الحلفاوي، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما؛ إذ دخل المستشفى يوم الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالته الصحية.

وحرص عدد من نجوم الفن على على تشييع جثمان الفنان نبيل الحلفاوي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة العشاء إلى مثواه الأخير، وكان من أبرز الحضور: “أكرم حسني، أحمد السعدنى، إيهاب فهمي، محمود البزاوي، محمد محمود عبد العزيز، دياب، دنيا سمير غانم، أيتن عامر، أحمد سلامة، هناء الشوربجي، عفاف مصطفى وابنتها ياسمين رحمي، مريم الخشت” وأخرين من الفنانين.

موعد ومكان العزاء

أعلنت أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إقامة مراسم العزاء بعد غدٍ الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاه المغرب.

شروط وتعليمات الجنازة