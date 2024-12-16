تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان نبيل الحلفاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إقامة مراسم العزاء بعد غدٍ الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاه المغرب.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم النجم نبيل الحلفاوي، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما؛ إذ دخل المستشفى يوم الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالته الصحية.

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