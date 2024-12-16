تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان نبيل الحلفاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إقامة مراسم العزاء بعد غدٍ الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاه المغرب.
ورحل عن عالمنا صباح اليوم النجم نبيل الحلفاوي، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما؛ إذ دخل المستشفى يوم الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالته الصحية.
شروط وتعليمات الجنازة
- السادة الزملاء والمصورين رجاءً وبناءً على رغبة أسرة النجم الراحل نبيل الحلفاوي
- برجاء عدم التواجد داخل المسجد والتواجد فقط في الأماكن المحددة للسادة الزملاء.
- صلاة الجنازة على الراحل الكبير بعد صلاة عشاء اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
- رجاء الإلتزام بالأماكن المخصصة وممنوع التواجد داخل المسجد نفسه.
- ورجاءً عدم التزاحم على النجوم المتواجدين من يرغب منهم في الحديث سيتوجه للمكان المخصص من لا يرغب برجاء إحترام هذا شكرا لحسن تعاونكم.