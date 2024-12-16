في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي أحدث حفلاته الغنائية في البحرين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم تامر عاشور لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر، في دولة البحرين، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومميزة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

تامر عاشور

آخر أعمال تامر عاشور



يشار أن تامر عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية "وداع وداع" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ويواصل من خلالها تأكيد مكانته كواحد من أهم الأصوات على الساحة الفنية.



تفاصيل أغنية "وداع وداع"



أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب".



كلمات أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك.