خالد الحلفاوي بعد وفاة والده: "مش عارف أقول إيه عن كم الپوستات اللي بتعزيني "

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه المخرج خالد الحلفاوي نجل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، رسالة شكر لكل من واساه في وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب خالد الحلفاوي:" مش عارف أقول إيه عن كم الپوستات اللي بتعزيني أنا ووليد في والدي، مستشعر الصدق في كل واحدة، حبيت أرد عليهم كلهم بالبوست ده لإن عددهم مهول، ربنا يرحمه ويجعل الحب ده شفيع له عند الله".

منشور خالد الحلفاوي

وفاة نبيل الحلفاوي

ويذكر أن قد أعلن خبر وفاة الفنان نبيل الحلفاوي أبناءه من خلال حسابه الشخصي على منصة "x"، حيث قام أبناءه بكتابة منشورا قالوا فيه:" مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، أحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاءه ولم يمر بعذاب طويل مع المرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلهوش شكرا على الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

موعد ومكان عزاء نبيل الحلفاوي

أعلنت أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إقامة مراسم العزاء غدًا الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.