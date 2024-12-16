رغم وفاته.. صلاح السعدني يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان الراحل صلاح السعدني تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيل الفنان نبيل الحلفاوي، صباح أمس الأحد، حيث جمعتهما صداقة قوية ورحلا سويًا في نفس العام 2024.

صلاح السعدني

وفاة صلاح السعدني

رحل صلاح السعدني عن عالمنا في 19 إبريل الماضي، عن عمر يناهز الـ 80 عام، وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في ذلك الوقت خبر الوفاة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام حيث نشر صورة صلاح السعدني وكتب: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

وفاة نبيل الحلفاوي

ولم يمض إلا شهور قليلة ليلحق به صديقه نبيل الحلفاوي، حيث توفي صباح أمس الأحد الموافق 15 ديسمبر، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، وأعلن خبر الوفاة أبناءه من خلال حسابه الشخصي على منصة "x"، وقام أبناءه بكتابة منشورا قالوا فيه:" مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، أحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاءه ولم يمر بعذاب طويل مع المرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلهوش شكرا على الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".