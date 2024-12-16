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دوري أبطال إفريقيا… موقف المجموعة الرابعة بعد الجولة (3)

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

رست منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، مع نهاية مباريات الجولة الثالثة على النحو الآتي:

النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة
بيراميدز- مصر × ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا 5-1
الترجي الرياضي- تونس × دجوليبا- مالي 4-0
ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا × الترجي الرياضي- تونس 0-0
دجوليبا- مالي × بيراميدز- مصر 0-0
الترجي الرياضي- تونس × بيراميدز- مصر 2-0
دجوليبا- مالي × ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا 0-0

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة (3)
1- الترجي: 7 نقاط (6-0)
2- بيراميدز: 4 نقاط (5-3)
3- ساجرادا إسبيرانسا: نقطتان (1-5)
4- دجوليبا: نقطتان (0- 4)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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