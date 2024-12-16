نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال إفريقيا… موقف المجموعة الرابعة بعد الجولة (3) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج رست منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، مع نهاية مباريات الجولة الثالثة على النحو الآتي: النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة

بيراميدز- مصر × ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا 5-1

الترجي الرياضي- تونس × دجوليبا- مالي 4-0

ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا × الترجي الرياضي- تونس 0-0

دجوليبا- مالي × بيراميدز- مصر 0-0

الترجي الرياضي- تونس × بيراميدز- مصر 2-0

دجوليبا- مالي × ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا 0-0 ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة (3)

1- الترجي: 7 نقاط (6-0)

2- بيراميدز: 4 نقاط (5-3)

3- ساجرادا إسبيرانسا: نقطتان (1-5)

4- دجوليبا: نقطتان (0- 4)