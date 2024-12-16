يُسبب التسمم والوفاة.. معلومات صادمة حول أضرار الماء!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - حقائق غير متوقعة عن الماء

يُعد الماء عنصرًا أساسيًا للحياة على كوكب الأرض، وتستند معظم الكائنات الحية في عملية بقائها على هذا المركب الكيميائي الفريد. الماء يُكوّن حوالي 60% من جسم الإنسان وله دور كبير في وظائف الجسم المختلفة. ومع ذلك، وفي حقيقة قد تكون مفاجأة للبعض، يمكن أن يتحول الماء إلى مصدر للضرر إذا لم يُستخدم بالشكل الصحيح.

الإفراط في استهلاك الماء: السم في العسل

الاستهلاك المفرط للماء قد يبدو شيئًا غير ضار، لكن هذا الإفراط يمكن أن يؤدي إلى حالة طبية تعرف بـ “التسمم بالماء”. يحدث تسمم الماء عندما يتسبب الشرب المفرط في اختلال توازن الإلكتروليتات في الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم أو ما يسمى “نقص صوديوم الدم”. هذا الخلل يمكن أن يكون مميتًا إذا لم يعالج بشكل سريع.

أعراض التسمم بالماء

من المهم أن تكون على دراية بالأعراض المحتملة لتسمم الماء حتى تتمكن من التصرف بسرعة في حالة الطوارئ. تشمل هذه الأعراض:

الصداع

الغثيان والقيء

الارتباك العقلي

التعب والإرهاق

تشنجات العضلات

تورم في الدماغ الذي قد يؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة

كيف نحافظ على توازن استهلاك الماء؟

لمحافظة على توازن صحي للماء في الجسم، من المهم الالتزام بكميات معقولة تعتمد على حالة الجسم والجو المحيط. ينصح بشرب من 8 إلى 10 أكواب يوميًا، أو ما يتوافق مع احتياجات جسمك وفق ما يراه الطبيب مناسبًا. كما يجب أخذ النشاط البدني والحرارة المحيطة بعين الاعتبار، حيث أن كلاهما يزيد من حاجة الجسم للماء.

استشارات للحصول على الكمية المثالية من الماء

ينصح دائمًا باستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للتعرف على الكمية المناسبة لكل فرد من الماء، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من حالة صحية تستوجب تغيير العادات اليومية. يُعتبر الحساب الشخصي للاحتياجات الماء استناداً إلى الوزن، النشاط والمناخ أساساً للحصول على صحة مثالية وتجنب المخاطر المرتبطة بتناول الماء بشكل خاطئ.

في النهاية، كما هو الحال مع العديد من الأشياء في حياتنا، ينبغي التوازن عند استهلاك الماء لضمان أن نحافظ على أجسامنا صحية وآمنة. التمتع بمزايا الماء أمر أساسي، لكن الإفراط قد يقلب الطاولة ويصبح خطرًا يستحق الانتباه.