كأس الكونفدرالية الإفريقية.. موقف المجموعة الأولى بعد الجولة (3)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أقيمت أمس، الأحد، مباراتا الجولة الثالثة في المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المجموعة:

سيمبا- تنزانيا × أونزي برافوش- أنغولا 1-0

النادي الصفاقسي- تونس × النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر 0-1

النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر × سيمبا- تنزانيا 2-1

أونزي برافوش- أنغولا × النادي الصفاقسي- تونس 3-2

سيمبا- تنزانيا × النادي الصفاقسي- تونس 2-1

أونزي برافوش- أنغولا × النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر 3-2

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة (3)

1- الرياضي القسنطيني: 6 نقاط (5-4)

2- أونزي برافوش: 6 نقاط (6-5)

3- سيمبا: 6 نقاط (4-3)

4- الصفاقسي: دون نقاط (3-6)