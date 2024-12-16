نشكركم على متابعتكم خبر كأس الكونفدرالية الإفريقية.. موقف المجموعة الأولى بعد الجولة (3) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أقيمت أمس، الأحد، مباراتا الجولة الثالثة في المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المجموعة:
سيمبا- تنزانيا × أونزي برافوش- أنغولا 1-0
النادي الصفاقسي- تونس × النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر 0-1
النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر × سيمبا- تنزانيا 2-1
أونزي برافوش- أنغولا × النادي الصفاقسي- تونس 3-2
سيمبا- تنزانيا × النادي الصفاقسي- تونس 2-1
أونزي برافوش- أنغولا × النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر 3-2
ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة (3)
1- الرياضي القسنطيني: 6 نقاط (5-4)
2- أونزي برافوش: 6 نقاط (6-5)
3- سيمبا: 6 نقاط (4-3)
4- الصفاقسي: دون نقاط (3-6)