قصور الثقافة بالغربية تختتم فعالياتها بمبادرة ”حياة كريمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعالياتها الفنية والثقافية، السبت، بقرية القرشية، بمحافظة الغربية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة حياة كريمة.

شهد ختام اليوم الأخير من أنشطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أقيمت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمدرسة حسام الدين عوض للتعليم الأساسي بقرية القرشية، العديد من الأنشطة الفنية، والتي ضمت عقد ورش فنية في الرسم، والمشغولات اليدوية والحرفية، وصناعة الحلي والإكسسوار، بجانب فقرات مخصصة لاكتشاف المواهب الصغيرة، كما تسابق الأطفال في المشاركة بفقرة ترفيهية لرسم العلم المصري على وجوههم، قبل أن تختتم الفعاليات بعرض باقة منوعة من الأفلام الكارتونية.

يذكر أن فعاليات قصور الثقافة للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، قدمت بإشراف الإدارة العامة للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وبحضور د. زينب سامي، منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بجانب حضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالغربية.

وضمن فعاليات الفرع وبحضور د. محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، استقبلت قرية كفر سنباط، التابعة لمركز ومدينة زفتى، عددا من الفعاليات الفنية، التي نفذتها مكتبة الطفل والشباب بقرية شرشابة، ضمن مشاركة قصور الثقافة بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث ضمت الفعاليات ورشة رسم لأطفال مدرسة كفر سنباط الإعدادية المشتركة، وورش للحكي، وعدد من المسابقات الثقافية، وتوزيع أعداد من كتب ومطبوعات قصور الثقافة على المشاركين بالفعاليات.