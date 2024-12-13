نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلمسة من الرقي.. درة تتألق في أحدث إطلالالتها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة والمخرجة التونسية درة، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة درة

و تألقت درة، بفستان باللون الروز وكان به لامعة بسيطة بداية من الخصر حتى الركبتين وكان يتميز الفستان بقصة الكب، ونسقت معه شنطة صغيرة باللون البني الفاتح الذي كانت تتناسب مع الإطلالة، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز ملامحها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بطريقة جذابة.

الفنانة المتألقة درة

أحدث أعمال درة في السينما

وفي سياق متصل انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.



آخر أعمال الفنانة درة





يذكر أن آخر أعمال درة الفنية هو مسلسل "الأجهر"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو في إطار إجتماعي شعبي وتدور أحداثه حول الشاب "يوسف" الذي يجد نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر متخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي للكشف حقيقة مقتل والدته.

طاقِم عمَل مسلسل "الأجهر"





شارك في بطولة مسلسل "الأجهر" الكثير من النجوم وأبرزهم الفنان عمرو سعد وجسد خلاله شخصية "يوسف"، وظهرت درة بشخصية "نهلة"، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، عمرو عبد الجليل، محمد جمعة، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمة وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، خالد زكي، باسم مغنية، رابي عمرو سعد وآخرين، ويعد المسلسل من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح، ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، أحمد عيد، إخراج ياسر سامي.