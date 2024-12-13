حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة الموافق ١٣ ديسمبر، بالسيد "مينج شيانج جون" نائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات، وذلك علي هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلي الصين.

وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات

أكد الوزير عبد العاطي اهتمام الجانب المصري بتعزيز صناعة السيارات في السوق المصري، وخاصة السيارات الكهربائية، مشيراً إلي اتخاذ الحكومة المصرية للعديد من الخطوات الهامة خلال الفترة الماضية لهذا الغرض، من بينها "إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" وتدشين "المجلس الأعلى للسيارات"، بالإضافة إلي إطلاق "صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة" وغيرها من الإجراءات لدعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. ونوه إلي وجود زيادة ملحوظة في طلب السوق المحلي علي السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الخطوات الهامة والطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو التحول الأخضر.

وأضاف السيد وزير الخارجية بأن الحكومة المصرية تتبني سياسات تجعل عناصر انتاج السيارات الكهربائية في مصر ذات ميزة تنافسية عالية، ولديها الكثير من الصناعات المغذية للسيارات. وحث الشركة الصينية علي أن تكون شريكة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلدين بدعم الاستثمارات الصينية في هذا المجال، والاستفادة من السوق المحلي والإقليمي الضخم الذي تتيحه مصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية علي تقديم كافة التسهيلات لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتلي أولوية الجانب المصري.