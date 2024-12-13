العالم اليوم - الأردن.. التحقيقات تكشف سبب "مأساة دار المسنين"

انتم الان تتابعون خبر الأردن.. التحقيقات تكشف سبب "مأساة دار المسنين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - كشفت التحقيقات الأولية في حادثة حريق دار المسنين في العاصمة الأردنية عمّان، أنه اندلع بفعل أحد نزلاء المركز.

وقالت وكالة أنباء "بترا" الرسمية، إن التحقيقات أفادت أن نظام الإطفاء كان فعالا، إلا أن الوفيات التي بلغت 6 أشخاص، نجمت عن استنشاق الأدخنة الكثيفة المتصاعدة.

وأكدت الوكالة أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها تمهيدا لرفع التقرير النهائي إلى الجهات القضائية المختصة.

كما ذكرت أن رئيس وزراء الأردن جعفر حسان زار المصابين في مستشفيي البشير والتوتنجي، يرافقه وزراء التنمية الاجتماعية والداخلية والاتصال الحكومي، إلى جانب مديري المستشفيين والدفاع المدني.

وخلال الزيارة وجه رئيس الوزراء بتقديم كافة الاحتياجات الصحية والإيوائية للمصابين، ومتابعة أوضاع المسنين الذين تم نقلهم إلى مراكز إيواء أخرى.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 60، في حريق نشب بدار لرعاية المسنين في عمّان، حسبما أعلنت "بترا".

وقالت وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الحريق شب في الطابق الأول من دار ضيافة المسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء.

وأشارت إلى أن الضحايا من نزلاء الدار، ومن بين المصابين 5 حالات "بالغة الإصابة".