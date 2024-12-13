تصريحات النجوم حول ارتداء الحلق للرجال: ظاهرة بين الجرأة والإثارة للجدل تقرير

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أحمد جودة - القاهرة -

ارتداء الحلق من قبل الرجال بات من المواضيع المثيرة للجدل في الوسط الفني، حيث يعبر بعض النجوم عن آرائهم بجرأة، وآخرهم الفنان جاد شويري، الذي دافع عن حرية الأفراد في التعبير عن أنفسهم، سواء من خلال الملابس أو الإكسسوارات. شويري أكد في تصريحات إعلامية أن "الحرية الشخصية هي ما يجعل الإنسان يعبر عن نفسه بشفافية"، معتبراً أن انتقاد المجتمعات الشرقية لهذه الظاهرة يعود لأفكار تقليدية قديمة.

ويبرز جريدة وموقع دوت الخليج عن تصريحات النجوم حول ارتداء الحلق للرجال: ظاهرة بين الجرأة والإثارة للجدل

مواقف نجوم آخرين

1. عمرو دياب: أطل في حفلاته مرتديًا حلقًا أكثر من مرة، أبرزها في إعلان لعطره الجديد، ما أثار موجة من التعليقات. دياب عُرف باختياره لإطلالات تعكس شخصيته بعيدًا عن الانتقادات.



2. أحمد سعد: خلال حفلة في جدة، ظهر مرتديًا حلقًا وملابس شفافة، مما دفع الجمهور إلى التساؤل حول مدى توافق هذه الإطلالة مع التقاليد الثقافية السائدة.



3. محمد صبحي: على النقيض، هاجم بشدة ارتداء الحلق للرجال، واعتبره خارجًا عن العادات والتقاليد، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تثير الجدل دون داعٍ.

تطور الظاهرة

ارتداء الحلق ليس جديدًا عالميًا، ولكنه اكتسب زخمًا في المجتمعات العربية مؤخرًا، حيث أصبح يُنظر إليه كرمز للتعبير عن الحرية الشخصية. مع ذلك، يبقى هذا السلوك محاطًا بالجدل، ما بين تأييد النخب الفنية له ومعارضة الجماهير التقليدية.

ختامًا

يبقى النقاش حول ارتداء الحلق بين الرجال أحد المواضيع التي تعكس التحولات الثقافية في المجتمع العربي. بينما يعتبره البعض تطورًا طبيعيًا في حرية التعبير، يرى آخرون أنه تحدٍ للأعراف. السؤال الأبرز: هل ستتقبل المجتمعات العربية هذا الاتجاه تدريجيًا أم ستبقى متمسكة بآرائها التقليدية؟