انت الأن تتابع خبر "معجزة الرحمن الخارقة".. من ورق النعناع وورق الغار اقضي على دهون البطن والترهلات في أسبوع واحد فقط.. لكن بهذه الطريقة الوحيدة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشروب ورق الغار مع النعناع من أشهر أنواع المشروبات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في القضاء على الدهون والترهلات الموجودة في منطقة البطن والأرداف، حيث تساهم بشكل كبير في تكسير الدهون الثلاثية التي تتراكم على منطقة الكبد، بالإضافة إلى كونه يتخلص من جميع السموم الموجودة في الجسم، ولها ينصح جميع الأشخاص باستخدامه.

مكونات مشروب ورق الغار والنعناع

لكي تتخلص من جميع الدهون والوزن الزائد يمكنك الاعتماد على مشروب ورق الغار في حياتك اليومية،

ويمكن تحضير المشروب من خلال استخدام المكونات التالية:

ورق غار.

أوراق نعناع.

عصير ليمون.

عسل أبيض.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار والنعناع

يمكن تحضير مشروب ورق الغار والنعناع من خلال اتباع التالي:

إحضار إناء ثم وضع به كل من أوراق الغار وأوراق النعناع بعد تنظيفها بالماء جيد.

صب الماء الساخن على المكونات ثم وضعها على نار خفيفة لمدة عشر دقائق مع الحرص على تغطية الوعاء.

غلق النار وترك المكونات حتى تبرد ثم إضافة كل من عصير الليمون والعسل الأبيض.

يفضل تناول كوب من المشروب في الصباح وكوب من الماء للحصول على النتائج المطلوبة.

فوائد مشروب ورق الغار والنعناع

يحتوي مشروب ورق الغار والنعناع على العديد من الفوائد الصحية المذهلة، وتتمثل تلك الفوائد في التالي: