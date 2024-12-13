انت الأن تتابع خبر أسرار الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة و تفتيحها بدون الكيماويات و آثارها الجانبية لتحصلي على جمال نجمات السينما العالمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرق تبييض البشرة، تهتم كثير من النساء و الفتايات بتبييض بشرتهن حيث أن حلم كل فتاة و سيدة هو الحصول على بشرة فاتحة نقية فحصول الفتاة أو السيدة على بشرة بيضاء نقية يزيد من ثقتهن بأنفسهن و يشعرن بالسعادة و لتحقيق ذاك الهدف و تلك الغاية كتبنا من أجلك هذا المقال فتابعي معنا

طريقة عمل المواد المبيضة للبشرة

إن جميع المواد المبيضة للبشرة تعتمد على تقليل تركيز صبغة الميلانين في الجلد أو تقليل إنتاج الجلد لصبغة الميلانين وهذا ينطبق على الكيماويات المباعة في الصيدليات أو حتى الوصفات الطبيعية المكونه من خيرات الطبيعة و مثل لذلك فإن مادة الهيدروكينون تخفض تركيز الميلانين في الجلد و تكون النتيجة الحصول على بشرة فاتحة و بلون موحد . إن خفض صبغة الميلانين ليست التأثيرالوحيد لماسكات البشرة بل إنها تعطي البشرة حيوية و نضارة و تعمل على ترطيب البشرة و لتحقيق أفضل نتيجةيفضل إستخدام الوصفات و الخلطات الطبيعية بعيدآ عن المواد الكيماوية التى يمكن أن يكون لها آثار جانبية و إليك سيدتي أشهر تلك الوصفات الطبيعية

خلطة الزبادي و العسل لتبييض البشرة

الزبادي غني بحمض اللاكتيك المقاوم للتصبغ و البقع الداكنة و لذلك يستخدم في تفتيح البشرة و تبييضها

أضيفي عدد إثنين ملعقة من عسل النحل الطبيعي الطازج على نصف كوب زبادي و قلبى جيدآ

بعد تمام الإختلاط و الإمتزاج ضعي من الخليط على الوجه و الرقبة

أمهلي الخليط عشرون دقيقة حتى يتفاعل مع صبغة الملانين في البشرة

إشطفي بالماء الفاتر المناطق التي تم تغطيتها بالخلطة

يتم تكرار هذه العملية كل ثلاثة أيام

وصفة العدس لتبييض البشرة