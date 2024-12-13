انت الأن تتابع خبر مشروب سحري لتنظيف القولون أمن علي الصحه وفعال لن تصدقي مفعوله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد القولون أحد أهم أعضاء الجهاز الهضمي ويعتبر من الأعضاء الحساسة في جسم الإنسان، لذلك يجب الحرص على تنظيفه من خلال تناول المأكولات والمشروبات التى تساعد على تنظيف القولون مثل البروكلي الحليب والخضروات الورقية وغيرها من الأعشاب التى سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال الحفاظ على القولون وإستعادة وظيفته الأساسية وهى التخلص من الانتفاخات وطرد الغازات، سوف نقدم اليكم بعض المشروبات الصحية.

يعد الجهاز الهضمي من الأعضاء الهامة في جسم الإنسان

ومن أهم أعضاء الجهاز الهضمي هو القولون، حيث يساعد القولون على التخلص من الانتفاخات والغازات المعوية التى توجد داخل البطن والتى يجب التخلص منها حتى يتم تنظيف القولون وإستعادة وظيفته في تنقية المعدة، حيث توجد بعض المشروبات العشبية التي تساعد على تنظيف القولون وسوف نذكرها لكم الآن.

مشروبات طبيعية لتنظيف القولون

أولا: مشروب بذور الكتان:-

تعتبر بذور الكتان غنية بكمية كبيرة من الألياف التى تساعد تنظيف القولون وتقلل من الالتهاب ويتخلص من السموم المتراكمة بالقولون.

نقوم بإحضار ملعقة كبيرة من بذور الكتان ونقوم بنقعها في كوب من الماء لمدة ١٥ دقيقة ثم يتم تناولها يومياً.

يمكن إضافة بذور الكتان على وجبة السلطة حتى تصبح من الوجبات الصحية لتنظيف القولون.

ثانياً: مشروب بذور الشيا:-

تحتوي بذور الشيا على الأوميجا 3 والتى تقوم بتقوية الجهاز المناعي وتحافظ على صحة الجسم ونحن. القولون من التعرض للالتهابات.

نحضر ملعقة من بذور الشيا و توضع في كوب من الماء وتترك منقوعة بها لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم شربها.

يمكن وضع البذور على كوب من الزبادي حتى يساعد على التخلص من الانتفاخات بالمعدة وتنظيف القولون.

ثالثاً: مشروب النعناع الأخضر:-

يعد النعناع من الأعشاب الورقية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وتحتوي أيضا على زيوت تساعد على طرد الغازات وتنظيف القولون.

نقوم بتحضير حفنة من أوراق النعناع ثم نقوم بغليها جيدا في كوب من الماء.

يسكب المشروب في كوب ويمكن تحليته بالعسل او السكر ولكن يفضل تناوله غير محلى حتى يصبح أكثر أماناً على القولون.

رابعا: مشروب البابونج مع الزنجبيل الطازج:-

يحتوي هذان المكونان على زيوت فعالة لعلاج مشاكل القولون.

نقوم بتحضير ورقتين من البابونج مع قطعة من الزنجبيل الطازج ويتم غليهم في كمية مناسبة من الماء.

بعد الغليان نقوم بسكب المشروب في كوب ويحلى.

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