نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ماجد الكدواني يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان ماجد الكدواني تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر، يوم ميلاده، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1967.

ماجد الكدواني

نبذة عن حياة ماجد الكدواني



ماجد الكدواني هو أحد أبرز نجوم التمثيل في مصر، ولد في 10 ديسمبر 1967، وقضى جزءًا من طفولته في دولة الكويت، ثم عاد إلى مصر حيث التحق بكلية الفنون الجميلة، قبل أن يكتشف شغفه الحقيقي بالتمثيل، وقرر دراسة المسرح فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومن هنا انطلقت مسيرته الفنية التي تميزت بالتنوع والعمق.



أعماله السينمائية

ماجد الكدواني قدم مجموعة كبيرة من الأفلام الناجحة التي أظهرت قدراته التمثيلية المتفردة، ومن أبرزها: “فاصل ونعود، عزبة آدم، نادى الرجال السري، تراب الماس، طلق صناعي، شيخ جاكسون،، ساعة ونص، أسماء، 678، حفلة منتصف الليل،، كبارية، الفرح، شيكامارا، العيال هربت، الرهينة، جاي في السريع”.

أعماله الدرامية

على الرغم من قلة أعماله في الدراما التلفزيونية، إلا أن ماجد الكدواني ترك بصمة واضحة في هذه الأعمال، منها:مسلسل الجماعة (2010): جسّد دورًا مميزًا في دراما سياسية قوية.

مسلسل موضوع عائلي (2021-2023): أحد أنجح أعماله التلفزيونية، حيث قدم شخصية الأب العفوي المحب، وحظي العمل بإشادة واسعة.

و من مسلسلاته الاختيار 2، نمرة اتنين، أحلامك أوامر، جسر الخطر، أوان الورد، نحن لا نزرع الشوك، زيزينيا، ارابيسك ).