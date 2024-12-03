القاهرة - محمد ابراهيم - هند صبري ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم لعام 2024 وفق تصنيف BBC

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن اختيار النجمة التونسية هند صبري ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 امرأة تأثيرًا على مستوى العالم لعام 2024 كما وأشارت الهيئة عبر موقعها الرسمي إلى أن هند صبري تُعد من أبرز نجمات السينما العربية، مشيدة بمساهماتها الفنية والاجتماعية المميزة التي أثرت في المجتمعات العربية والعالمية.

الفنانة هند صبري

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية أن هند صبري حققت إنجازات كبيرة، حيث كانت أول امرأة عربية تشارك في لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2019.

كما أشادت بترشح فيلمها بنات ألفة ضمن القائمة النهائية لأفضل خمسة أفلام وثائقية في العالم بمسابقة الأوسكار، وأشارت أيضًا إلى استقالتها العام الماضي من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، احتجاجًا على استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، مما يعكس مواقفها الإنسانية الجريئة.



آخر أعمال هند صبري



جدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنانة هند صبري هو مسلسل "رحله البحث عن علا" الذي تم تم عرضه في شهر سبتمبر الماضي، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه.

طاقم عمل مسلسل البحث عن علا

جات بالسكر ان مسلسل البحث عن ضم نخبه من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة سوسن بدر، هند صبري، ظافر العابدين، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، وآخرين، والمسلسل من تأليف مها الوزير، وإخراج هادي الباجوري.