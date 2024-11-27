انت الأن تتابع خبر زوجة الراحل محمد رحيم تستذكره برسالة مؤثرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استذكرت أنوية كوتة، زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، زوجها عبر حسابها الرسمي، إذ وجّهت له رسالة مؤثرة بعد رحيله.

ونشرت أنوية عبر صفحتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، منشور كتبت فيه "أنا بعمل كل حاجة إنت بتحبها وحبايبك المحترمين كلهم معايا ومش سايبني بحبك وعمري ما هعرف أنساك".

يذكر انه في تشرين الثاني 2024، فجع الوسط الفني بخبر وفاة محمد رحيم عن عمر يناهز 45 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، بعد العثور عليه في منزله بمنطقة الهرم في القاهرة، رحيله شكل خسارة كبيرة للموسيقى العربية، خاصة وأنه كان أحد الأسماء الأكثر تأثيرًا في مجال التلحين.