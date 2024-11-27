يحيى الفخراني يواصل بروفات مسرحية الملك لير على المسرح القومي يواصل الفنان يحيى الفخراني البروفات الخاصة بمسرحية الملك لير استعدادا لتقديمها خلال الفترة المقبلة لتكون إقرأ المزيد

يواصل الفنان يحيى الفخراني، البروفات الخاصة بمسرحية "الملك لير" استعداداً لتقديمها خلال الفترة المقبلة، لتكون المرة الثالثة له مع ذلك النص المسرحي، خلال مشواره الفني، ما بين المسرح الخاص ومسارح الدولة.

ولم ينتهِ الفنان يحيى الفخراني من مرحلة البروفات حتى الآن، إذ يلتقي مع أبطال وصُنّاع العرض، لمدة 3 أيام أسبوعياً على خشبة المسرح القومي، وتحديداً أيام الإثنين، والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، بشأن بروفات الحركة، والذي يُقارب على الانتهاء منها، إذ هناك تناغم بين فريق العمل، ورغبة في تقديمه بما يليق بخشبة المسرح القومي.

ومن المُفترض افتتاح أول عروض "الملك لير" نهاية شهر ديسمبر المقبل، أو مطلع العام الجديد، إلا أنّ ذلك لم يُحدد بشكلٍ نهائي حتى الآن، حيث سيُجرى عن جدول المواعيد خلال الأيام القليلة المُقبلة.تشهد النسخة الجديدة من مسرحية "الملك لير" مشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب يحيى الفخراني، منهم سهرالصايغ، عابد عناني، طارق الدسوقي، وغيرهم، والعمل من إخراج شادي سرور، ومن المُقرر تقديمها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة على خشبة المسرح القومي.

يُذكر أن الفنان يحيى الفخراني سبق وقدّم هذه المسرحية، في نسختين، الأولى كانت عام 2001، على أحد مسارح الدولة، وشاركه البطولة آنذاك كلّ من أشرف عبدالغفور، أحمد عبدالحليم، ريهام عبدالغفور، أحمد سلامة، سلوى محمد علي، ونرمين كمال، والعرض من تأليف فاطمة موسى، وإخراج مسرحي أحمد عبدالحليم، وإخراج تلفزيوني جمال عبدالحميد.

أما النسخة الثانية، فقد سبق وتعاون فيها مع مؤسسة "كايرو شو" وقدّمها على خشبة أحد المسارح الخاصة، وذلك عام 2019، وشاركه البطولة كلّ من فاروق الفيشاوي، ريهام عبدالغفور، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، وناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعداً ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه لأملاكه اشترط أن يُقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء، وتطردان والديهما، الذي لم يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.