انت الأن تتابع خبر كارول سماحة تنهار بكاءً في عزاء محمد رحيم - بالصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا زالت عائلة الملحن المصري محمد رحيم تتقبل التعازي بعد وفاته عن عمر يناهز الـ 45 عاماً اثر وعكة صحية مفاجئة وحضرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة العزاء وبدا عليها التأثر والحزن الشديد حتى انها بكت بعد وصولها الى مكان تقبل العزاء وحضنت عائلته المنهارة.

كارول ومحمد جمعتهما صداقة قوية وتعاونا معاً في العديد من الاغنيات التي لاقت نجاحاً كبيراً لذا اتى خبر وفاته مثل الصاعقة عليها وعلى كل الوسط الفني الذي لم يستوعب بعد رحيله المفاجئ عن عالمنا على الرغم من انه لا زال شاباً.