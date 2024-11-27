انت الأن تتابع خبر «لو بتخافى من التجاعيد..!!».. اصنعيه بنفسك" كولاجين طبيعي" لشد الوجه وإزالة التجاعيد بـ3 مكونات من المنزل والنتيجة مذهلة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يساهم الكولاجين في تحسين مرونة البشرة وتقليل التجاعيد، مما يمنح البشرة مظهرًا شبابيًا وجميلًا ومع ارتفاع تكلفته، يمكن تحضير كولاجين طبيعي باستخدام مكونات متوفرة في المنزل، مما يساعد في التخلص من علامات التعب والاهتمام بصحة البشرة في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تحضير كولاجين طبيعي من مكونات بسيطة في المنزل وكيفية استخدامه للحفاظ على نضارة بشرتك وصحتها.

كولاجين طبيعي لشد الوجه

يمكن تحضير كولاجين طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، مما يساعد في منع ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، ويمنح البشرة مظهرًا أصغر سنًا إليك طريقة تحضيره:

اهرسي نصف ثمرة موز ناضجة جيدًا في وعاء حتى يصبح الموز ناعمًا دون أي كتل.

أضيفي ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون إلى الموز المهروس.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

طريقة استخدام خلطة الكولاجين للبشرة

يمكنكِ استخدام هذا الخليط على بشرتك لشدها والحفاظ على مظهرها الصحي خاليًا من الانتفاخ أو التجاعيد باتباع الخطوات التالية:

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم جففيها بلطف.

وزعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة عشر دقائق.

بعد مرور الوقت، اغسلي وجهك بالماء الفاتر وضعي مرطب مناسب لبشرتك.

يمكنكِ تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحفاظ على صحة بشرتك وتقليل ظهور علامات التقدم في العمر.

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