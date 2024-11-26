نجل طارق عبد العزيز يحيي الذكرى الأولى لوالده: سيد الناس وجابر الخواطر

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أحمد جودة - القاهرة -

أحيا نجل الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذكرى الأولى لوفاة والده برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". استعرض فيها حنينه العميق وذكرياته مع والده، معبّرًا عن اشتياقه الكبير وتأثير غياب والده عليه طوال العام الذي مضى.

كتب نجل طارق عبد العزيز: "عدت سنة كاملة عنوانها الصبر، سنة خيالك فيها ما فارقنيش. كنت دايمًا أفكر في ردودك وكلماتك. يا سيد الناس، يا طيب، يا جابر الخواطر، يا أبويا، ويا بطل العالم في شيل المسئوليات."

وختم رسالته بالدعاء لوالده قائلًا: "أسأل الله أن يرزقك جناته ويديم سيرتك الطيبة في الدنيا. نسألكم الفاتحة والدعاء لكل من رحلوا عنا."

تفاصيل اللحظات الأخيرة

تعرض الفنان طارق عبد العزيز لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين". وقع الحادث عندما فقد توازنه وسقط بشكل مفاجئ، مما أصاب الحاضرين بحالة من الذعر.

دخل الفنان في حالة من التشنجات، تلاها توقف مؤقت في نبض قلبه، قبل أن يُنقل على الفور إلى المستشفى. وعلى الرغم من الجهود الطبية، فارق الحياة بعد دخوله إلى العناية المركزة.

أخر ظهور فني

كانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "وبقينا اتنين"، الذي عُرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان لعام 2024. تميز العمل بالطابع الاجتماعي الممزوج بالكوميديا، وشارك فيه نخبة من النجوم، منهم شريف منير، رانيا يوسف، وصلاح عبد الله.

يتناول المسلسل العلاقات الزوجية، وتأثير الطلاق على الشركاء من الناحية النفسية والاجتماعية.

طارق عبد العزيز إرث إنساني وفني خالد

ترك الفنان طارق عبد العزيز بصمة فنية مميزة وإرثًا إنسانيًا سيظل خالدًا في ذاكرة عائلته ومحبيه. كان نموذجًا للإنسان الأصيل الذي يجبر الخواطر ويتحمل المسؤوليات.

وستظل ذكراه حاضرة بقوة من خلال أعماله وسيرته الطيبة التي يرويها الجميع