نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف في بودكاست "ع الرايق": أنا ست مش قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف بودكاست "ع الرايق" الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويقدمه الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو في ثاني حلقاته الفنانة الشهيرة رانيا يوسف، في حديث عن وجهة نظرها في العلاقات بين الرجل والمرأة وتجاربها في الحياة.

رانيا يوسف

أبرز تصريحات رانيا يوسف

‏‎وقالت رانيا يوسف في البودكاست إنها تزوجت ثلاث مرات وارتبطت ثلاث مرات، لكن الحظ لم يحالفها في هذه التجارب.

وحول رؤيتها لما يجب أن يكون عليه الرجل قالت إن الرجل لا بد أن يكون السند الحقيقي للمرأة، كما يجب أن يتمتع بالحنان وأن تشعر معه السيدة بالأمان، وهو الأمر الذي لم يتحقق في تجاربها المتعددة.

‏‎وأكدت رأنيا يوسف أنها "ست مش قوية" فحينما تحب تمنح الرجل زمام الأمور في كل شيء، أو على الأقل تشعره بأنه هو المتحكم في كل شيء، لكن من ناحية أخرى تفعل كل ما تراه صحيحا بشرط ألا تتصادم معه.

تأثير الفن على شخصية رانيا يوسف

‏‎وأكدت رانيا يوسف أن عملها بالفن وشهرتها ونجوميتها أثروا بشكل كبير على حياتها الشخصية، فالرجل الذي تتزوجه يتوقع أن يراها دائمًا كما يراها في الأفلام والمسلسلات، ولا يضع في حسبانه أنها سيدة عادية لا تضع "ميك أب" طوال الوقت، وأنها مثلها مثل أي سيدة أخرى في الحياة العادية، وهو ما ينعكس سلبيا على حياتها.

زيجات رانيا يوسف

‏‎وكشفت أنها تعرضت إلى تجارب سيئة في زيجاتها، منها أنها تعرضت إلى اعتداء من زوجيها الأول والثاني، وأنهما "مدوا أديهم عليا" وهو ما انتبهت إليه ابنتها، التي قالت لها إنها ليست سعيدة، وأن ابنتها كانت ترسم رسومات تعبر عن أن البيت غير سعيد وانتابها اضطرابات في النوم وهو ما جعلها تعرضها على طبيب نفسي الذي قال لها إن الاضطربات التي تتعرض لها ابنتها ناتجة عن أن الخلافات الأسرية.

تفاصيل بودكاست “ع الرايق”

‏‎جدير بالذكر إن بودكاست "ع الرايق" يستعرض أسرار العلاقات العاطفية والزوجية وأهم تحدياتها ومشاكلها، عبر استعراض الكثير من المواقف التي يفاجئ في تفاصيل الحياة العاطفية وما بها من مفارقات متعددة نتجت عن اختلاف التربية أو الثقافة أو مجالات العمل، أو تدخل أطراف خارجية.



‏‎ويستعرض كل من "عليش ومريهان" أهم هذه المفارقات من خلال تجارب حية من واقع الحياة، حيث يستضيفان في "البودكاست" الكثير من الخبراء والمتخصصين والمشاهير، لتقديم تجاربهم مع ما يواجهونه يوميًا من تفاصيل متشابكة وما ينتج عنها من مواقف طريفة أحيانًا ومربكة أحيانًا.

