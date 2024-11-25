أحمد جودة - القاهرة - دياب يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "حلال حلال"

المطرب دياب يستعد لطرح أغنيته الجديدة "حلال حلال"، التي تنتمي إلى الأغاني الشعبية، بعد انتهائه من تسجيلها وتصويرها. من المتوقع أن يتم إصدار الأغنية في الأيام القليلة المقبلة، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

دياب يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة



كشف المطرب دياب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن موعد طرح أغنيته الجديدة "حلال حلال"، مشيرًا إلى أنها ستصدر يوم الخميس على جميع المنصات الموسيقية وقناته الرسمية، والأغنية تنتمي إلى اللون الشعبي وتأتي ضمن أحدث مشروعاته الفنية المنتظرة.

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آخر الأعمال الدرامية للفنان دياب

يُذكر أن آخر أعمال المطرب دياب كان مسلسل "مليحة"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم أشرف زكي، ميرفت أمين، وأمير المصري، وأخرجه عمرو عرفة.



آخر الأعمال السينمائية للفنان دياب



جدير بالذكر أن آخر الأعمال السينمائية للفنان دياب هو فيلم "السرب"، إلى جانب نخبة من النجوم مثل أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، وكريم فهمي، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، حيث يضم الفيلم عددًا كبيرًا من الفنانين البارزين مثل محمد ممدوح، محمد فراج، وأمير صلاح الدين، ويروي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، ما أضاف للفيلم أبعادًا درامية مميزة.